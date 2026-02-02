Ungarn zieht 2025 mehr als 20 Millionen Touristen an

Die Zahl der Touristen in Ungarn stieg 2025 auf über 20 Millionen, ein neuer Rekord, wie der Leiter der ungarischen Tourismusagentur am Sonntag bei einer Branchen-Gala bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zoltán Guller sagte, das Statistische Zentralamt (KSH) habe im Jahr 2025 rund 19,5 Millionen Touristen registriert, wobei in diesen Zahlen die 600.000 Passagiere auf Donaukreuzfahrtschiffen nicht enthalten seien. Der ungarische Tourismussektor sei mehr als doppelt so schnell gewachsen als der Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten, fügte er hinzu. Guller sagte, der ungarische Tourismussektor habe eine Schwelle erreicht und könne mit den vorhandenen Kapazitäten nicht mehr viele weitere Touristen aufnehmen. Er fügte hinzu, dass der Schwerpunkt in den kommenden Jahren darauf liegen werde, zahlungskräftigere Touristen anzuziehen, die länger im Land bleiben. Er wies auf einen Mangel von 10.000 bis 15.000 Hotelzimmern in der Hauptstadt hin und sagte, der Staat könne in den kommenden vier Jahren Kredite für den Bau neuer Unterkünfte subventionieren. Guller hob die positiven Auswirkungen des Nationalen Tourismusdatenzentrums (NTAK), des Kaufs des Liszt-Ferenc-Flughafens durch den Staat und der Einführung von subventionierten Kredit- und Förderprogrammen für Tourismusunternehmen auf den Sektor hervor.