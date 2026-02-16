WLP weiht Lagerhaus in der Nähe von Debrecen ein

Weerts Logistics Parks (WLP) hat ein 41 Millionen Euro teures, 11.500 Quadratmeter großes Lagerhaus in Ebes am Stadtrand von Debrecen (Ostungarn) eingeweiht, wie das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Logistikunternehmen Ghibli Kft. ist der erste Partner des Lagers, das in der Nähe des internationalen Flughafens der Stadt, des BMW-Werks und der Autobahn M35 liegt.