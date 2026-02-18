Hiventures plant Auflegung eines Risikokapitalfonds in Höhe von 17 Mrd. HUF

Hiventures Zrt., die Risikokapitalabteilung der Ungarischen Entwicklungsbank (MFB), plant die Auflegung eines Fonds in Höhe von 17 Mrd. HUF, der sich an lokale Start-ups mit Schwerpunkt auf KI, Deeptech, Greentech und Medtech richtet, wie CEO László Hradszki gegenüber Journalisten erklärte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investitionen des von der Europäischen Union unterstützten Risikokapitalfonds werden auf 300.000 Euro begrenzt sein, so Hradszki. Der Fonds strebe Investitionen gemeinsam mit anderen Finanzierungspartnern an, fügte er hinzu.