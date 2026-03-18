Knaus Tabbert investiert 2,2 Mrd. HUF in Kapazitätsausbau

Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert wird seine Produktionskapazitäten am Standort Nagyoroszi (Nordungarn) mit einer Investition von 2,2 Mrd. HUF ausbauen, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag bekanntgab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung unterstützt die Investition, durch die 50 Arbeitsplätze entstehen, mit 216 Millionen HUF, sagte Szijjártó in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung. Der Minister wies darauf hin, dass mit dieser Investition rund die Hälfte der Produktionskapazität des Unternehmens in Nagyoroszi liegen werde und praktisch alle Produkte exportiert würden.