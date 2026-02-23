Orbán: Brüssel und große EU-Länder bereiten sich auf Krieg mit Russland vor

Brüssel und die größeren Nationen Europas bereiten sich auf einen Krieg mit Russland vor, sagte der Ministerpräsident in einer Rede zur Eröffnung der Frühjahrssitzung des Parlaments am Montag und fügte hinzu, dass dies „unvorhersehbare Folgen” haben würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán warnte, dass Ungarn aus einem solchen Konflikt „nur Verluste” zu erwarten habe, und verwies dabei auf historische Erfahrungen. Er forderte die Abgeordneten auf, die Bemühungen der Regierung zu unterstützen, das Land aus dem Krieg herauszuhalten und es vor den sicherheitspolitischen und finanziellen Folgen zu schützen. Orbán sagte, dass Europa zusätzlich zu den bereits ausgegebenen 200 Milliarden Euro in den Jahren 2026-27 weitere 90 Milliarden Euro für die Ukraine bereitstellen werde, wobei 360 Milliarden Euro im nächsten Haushalt vorgesehen seien, finanziert durch eine 20-prozentige Kürzung der Entwicklungs- und Agrarsubventionen. Die Europäische Kommission habe außerdem einen 800 Milliarden Euro schweren „Wohlstandsplan” für die Ukraine vorgestellt, während Kiew 700 Milliarden Euro für Militärausgaben beantragt habe. „Diese Summe kann nicht aus dem Nichts gezaubert werden”, sagte Orbán. „Sie ist weder im gemeinsamen Haushalt der EU noch in den Haushalten der Mitgliedstaaten vorhanden, nicht nur in Ungarn, sondern in keinem einzigen.” Er bezeichnete den Ansatz Brüssels als „direkten Weg in die totale Verschuldung Europas“ und wies darauf hin, dass fünf Länder bereits Schulden von über 100 Prozent des BIP hätten und andere sich dieser Schwelle näherten. Es seien auch schriftliche Vereinbarungen zwischen Frankreich und Großbritannien über die Entsendung von Truppen in die Ukraine getroffen worden, sagte er, wobei Deutschland seine Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert habe. Orbán verurteilte das Vorgehen der EU als „nicht nur militärisch, strategisch und geopolitisch leichtsinnig, sondern auch wirtschaftlich als Akt der puren Verantwortungslosigkeit; tatsächlich ist es eine regelrechte Herausforderung Gottes“.