Regierung erhöht Demján-Sándor-Kreditprogramm

Die Regierung hat beschlossen, die Obergrenze für die Vergabe von subventionierten Krediten im Rahmen des Demján-Sándor-Programms zur Förderung lokaler KMU um 200 Mrd. HUF auf 900 Mrd. HUF anzuheben, teilte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Dienstag in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die höhere Grenze gilt für Betriebsmittel- und Investitionskredite sowie für Leasingverträge.