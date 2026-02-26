Mercedes-Benz schafft Tausende von Arbeitsplätzen in Ungarn

Die Zahl der Beschäftigten im Mercedes-Benz-Werk in Kecskemet hat 5.000 erreicht, und das Unternehmen plant, in der kommenden Zeit Tausende von Arbeitsplätzen an diesem Standort zu schaffen, sagte Jens Bühler, Geschäftsführer von Mercedes-Benz Manufacturing Hungary, am Donnerstag bei der Feier zum 140-jährigen Jubiläum von Mercedes-Benz in Kecskemét (Zentralungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Mitarbeiter des Werks hätten in den letzten 14 Jahren über 2 Millionen Fahrzeuge produziert, sagte er. Das Werk habe sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Kompetenzzentrum entwickelt, fügte er hinzu. Michael Schiebe, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group, sagte, der Konzern plane, in den nächsten zwei Jahren mehr als 40 Modelle auf den Markt zu bringen. Ziel dieser „Offensive” sei es, durch die Verbindung von Tradition und Zukunftstechnologien neue Maßstäbe auf dem Markt für Premiumfahrzeuge zu setzen, sagte er. Das Werk in Kecskemét decke die gesamte Palette moderner Antriebssysteme ab, von Hightech-Verbrennungsmotoren bis hin zu Hybridlösungen, sagte er und fügte hinzu, dass allein im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro in den Standort getätigt worden seien.

Michael Schiebe dankte Viktor Orbán für seine Unterstützung und sagte, Ungarn sei einer der zentralen Pfeiler des globalen Produktionsnetzwerks des Unternehmens. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary erzielte 2024 einen Umsatz von 4,171 Milliarden Euro und produzierte über 146.000 Fahrzeuge.