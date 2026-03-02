Orbán: Wir brechen die Blockade von Selenskyj

Wir lassen nicht zu, dass der Benzinpreis auf tausend Forint erhöht wird, wir brechen die Ölblockade von Selenskyj – schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán am Sonntag auf seiner Facebook-Seite zu einem Video, das bei einer „Besichtigung vor Ort” in der Ölraffinerie in Százhalombatta aufgenommen wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In dem Film sagte Zsolt Hernádi, Vorstandsvorsitzender der MOL Nyrt., neben der Druschba-Erdölpipeline stehend, dass „ein Rückgang der Erdölproduktion um ein Prozent historisch gesehen einen Preisanstieg von 10 Prozent bedeutet”. Er fügte hinzu, dass die Pipeline bei ihrer Planung für die Verarbeitung viel größerer Mengen ausgelegt worden sei. „Nur fließt gerade kein Öl durch sie. Seit Ausbruch des Krieges wurde die Druschba 22 Mal stillgelegt, davon 15 Mal aus kriegsbedingten Gründen”, sagte er. „Bisher konnten wir alle Probleme lösen, aber jetzt hat sich die Lage plötzlich geändert, ohne dass wir den Grund dafür kennen. Wir haben angeboten, technische Hilfe zu leisten”, erklärte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Viktor Orbán stellte fest, dass „dies eine neue Situation ist“; er sagte, dies sei die 23. Unterbrechung, und bisher habe man relativ korrekt mitgeteilt, wann die Lieferungen wieder aufgenommen werden könnten, dies sei der erste Fall, in dem man „uns hinters Licht führt“. Er fügte hinzu, er vermute, dass dahinter keine technische, sondern eine politische Entscheidung stecke. „Wir haben den starken Verdacht, dass es derzeit keinen technischen Grund für die Unterbrechung gibt“, sagte Zsolt Hernádi.