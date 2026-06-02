Ungarns BIP steigt im ersten Quartal um 1,7 Prozent, bestätigt das KSH

Ungarns BIP stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent, wie das Statistische Zentralamt (KSH) bei der am Dienstag veröffentlichten zweiten Datenauswertung bestätigte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Wachstum blieb auch nach Bereinigung um saisonale und kalendarische Effekte unverändert. Der Dienstleistungssektor trug 1,4 Prozentpunkte zum Gesamtwachstum des BIP bei, darunter 0,5 Prozentpunkte aus freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und administrativen Tätigkeiten, während die Industrie 0,2 Prozentpunkte und der Saldo aus Steuern und Subventionen auf Produkte 0,3 Prozentpunkte zum Wachstum beitrugen. Der Einfluss des Agrarsektors auf das Wachstum war neutral, und der Bausektor schmälerte das Wachstum um 0,1 Prozentpunkte. Auf der Verbraucherseite trug der Endverbrauch 3,8 Prozentpunkte zum BIP bei und die Bruttoinvestitionen 2,4 Prozentpunkte, doch die Handelsbilanz drückte den Gesamtwert um 4,5 Prozentpunkte nach unten. Im Quartalsvergleich stieg das saison- und kalenderbereinigte BIP um 0,8 Prozent.