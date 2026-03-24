NAV: Tankstellen halten sich fast überall an die Vorschriften für preisgebundene Kraftstoffe

Aufgrund der bisherigen Kontrollen hält sich die überwiegende Mehrheit der Tankstellen an die Vorschriften für Kraftstoffe mit Preisbindung, und die Tankstellen entsprechen allen Vorschriften – teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Die Steuerbehörde kontrollierte 1750 Tankstellen, also 85 Prozent aller Tankstellen, und stellte dabei lediglich 90 Verstöße fest, vor allem administrativer Art. Am häufigsten wurden die Informations- und Kennzeichnungspflichten für preisgebundene Kraftstoffe nicht eingehalten, und an 7 Tankstellen wurde in Kanister getankt. Aufgrund der zwischen dem 17. und 19. März durchgeführten 2614 Kontrollen kennen die Standorte mit hohem Kraftstoffverbrauch die Vorschriften zum geschützten Preis und halten diese auch ein – hieß es.

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Der Mitteilung zufolge werden seit dem 10. März die Vorschriften für Kraftstoffe mit geschütztem Preis an Tankstellen verstärkt kontrolliert. Die NAV überwacht zudem die Datenmeldungen, die Online-Kassen und die Online-Rechnungsdaten; die Höhe der Geldbuße kann bis zu 15 Millionen Forint betragen – so ist auf der Website der Steuerbehörde zu lesen, wo auch die Vorschriften zur Datenmeldung und zu Betriebsunterbrechungen der Tankstellen veröffentlicht wurden.