Pintér: Bürgerwehr hat Ungarn zu einem der sichersten Länder der Welt gemacht

Ungarn rangiert heute auf dem Global Peace Index als das 14. sicherste Land der Welt, was zum Teil der Arbeit der Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) und ihrer 70.000 Mitglieder zu verdanken ist, erklärte Innenminister Sándor Pintér am Samstag in Budapest anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Verbandes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Ungarn teile sich mit Singapur den ersten Platz in Bezug auf die Sicherheit bei Nacht und habe keine No-Go-Zonen, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Bürgerwehr auch dazu beigetragen habe, die Sicherheit in Europa zu stärken, indem sie beim Grenzschutz half. Pintér hob zudem die Rolle der Bürgerwehr bei der Bekämpfung des Drogenhandels und im Katastrophenschutz hervor. Unter Hinweis auf den Kriminalitätsanstieg von 1989–1990, als in einem einzigen Jahr fast 500.000 Straftaten registriert wurden, lobte Pintér die lokalen Patrouillen, aus denen sich die Zivilgarde entwickelte, die seit 1991 von der Polizei unterstützt wird. Er sagte, die Zivilgarde sei nicht „nur ein weiterer Partner“ für das Innenministerium, sondern ein strategischer Verbündeter, und verwies auf ihr Jahresbudget von 1,5 Milliarden Forint sowie auf rechtliche Rahmenbedingungen, die „Ungarn vor extremistischen Gruppen schützen“.

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András Túrós, seit 1997 Präsident der OPSZ, sagte, die Zivilgarde sei weltweit einzigartig sowie „freiwillig, einheitlich und patriotisch“. Im Rahmen der Feier wurden Auszeichnungen verliehen.