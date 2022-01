Kraftstoffpreise in Ungarn dank staatlicher Obergrenze unter den niedrigsten in der EU

Die Kraftstoffpreise in Ungarn gehören zu den niedrigsten in der Europäischen Union, da die Regierung beschlossen hat, die Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel auf 480 Forint (1,30 EUR) pro Liter zu begrenzen, sagte ein Beamter des Ministeriums für Innovation und Technologie am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Politik zur Begrenzung der Kraftstoffpreise sei ein integraler Bestandteil des Regierungsplans zur Begrenzung der Stromrechnungen, sagte Staatssekretär Tamás Schanda in einem Video auf Facebook. Im „Gegensatz zu den Linken“ sei die Regierung der Ansicht, dass sie die Pflicht habe, einzugreifen, wenn Preissteigerungen die Wirtschaft und die Haushalte bedrohten. Schanda sagte, die Politik habe die Literpreise für Benzin und Diesel um 26 Forint bzw. 32 Forint gesenkt. Der Oppositionskandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Péter Márki-Zay, sprach sich gegen staatliche Eingriffe in die Kraftstoffpreise aus und forderte die Menschen stattdessen auf, „kleinere Autos zu kaufen“.