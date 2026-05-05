Medienunternehmer Balásy bietet dem Staat Anteile an Medienunternehmen an

Der Medienunternehmer Gyula Balásy hat in einem Interview erklärt, auf seine Anteile an all seinen Medien-, Kommunikations- und Veranstaltungsunternehmen zu verzichten und sie dem Staat anzubieten. Als Reaktion auf seine Ankündigung warf Márk Radnai, stellvertretender Vorsitzender der Tisza-Partei und Abgeordneter, dem „Milliardär des NER“ vor, „mit zitternder Stimme zu versuchen, sich zu entlasten“, und fügte hinzu, dass „nichts vergessen werden wird“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In dem am späten Montag auf YouTube veröffentlichten Interview auf der Website „Kontroll“ sagte Moderator Zsolt Tótváradi, Balásys Geschäftsimperium habe in den letzten Jahren Aufträge im Wert von mehr als 350 Milliarden Forint (962,4 Millionen Euro) erhalten, wobei der Großteil der Aufträge aus dem „Propagandaministerium“ des Kabinettschefs Antal Rogán und dem angeschlossenen Kommunikationsbüro stamme. Balásy sagte, er sei mit einem notariell beglaubigten Dokument zum Interview gekommen, in dem er dem ungarischen Staat die von ihm aufgebaute Unternehmensgruppe „mit all dem darin enthaltenen Wissen, den Eigentumsrechten und den nicht-vermögensrechtlichen Rechten“ anbot. Er bestritt jegliches Fehlverhalten und verwies auf einen Bericht, in dem behauptet wurde, ihre Arbeit sei überteuert gewesen. „Wir können alles nachweisen“, sagte er.

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Was den Wert der betreffenden Unternehmen angeht, so bezifferte Balásy diesen nach vorsichtigen Schätzungen auf 80 Milliarden Forint. Zusammen mit dem Wert ihrer Verträge seien die Unternehmen zwischen 100 und 200 Milliarden Forint wert, sagte er. Er erklärte, er mache das Angebot, „weil die Tätigkeiten, die wir bisher für den Staat durchgeführt haben, über marktübliche Kommunikationsaufgaben hinausgehen und die Ausführung dieser Aufgaben am besten im öffentlichen Sektor angesiedelt ist“. Er äußerte die Hoffnung, dass dieser Schritt die Arbeitsplätze der 500 Mitarbeiter der Unternehmen nicht gefährden werde.

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In seiner Reaktion sagte Radnai, Balásy sei seit langem bekannt als „das Aushängeschild der Fidesz [verantwortlich für Werbetafeln], der in den letzten acht Jahren im Wesentlichen den gesamten staatlichen Kommunikationsmarkt monopolisiert hat und jede Form von Korruption verkörpert, die wir am Orbán-Regime verabscheuten und die wir am 12. April endgültig beseitigt haben“. Er sagte, Antal Rogán habe 1.300 Milliarden Forint für Propaganda ausgegeben, woraus Balásys Unternehmen einen Jahresgewinn von 25 Milliarden Forint erzielten. Dabei seien seit 2018 fast alle großen staatlichen Aufträge an sie gegangen. Zudem sei ein erheblicher Teil der Arbeiten gar nicht von ihnen, sondern von Subunternehmern ausgeführt worden, während der Gewinn durchweg bei Balásy verblieb. „Wir wissen auch, dass Balásy Optionsrechte an weiteren Unternehmen besitzt. Und vergessen wir nicht: Dieses Geld wurde nicht auf dem freien Markt verdient. Es wurde von uns, dem ungarischen Volk, bezahlt!“, schrieb Radnai in seinem Beitrag. Im Interview mit Kontroll sagte Balásy auf die Frage nach seinem persönlichen Vermögen: „Ich bin ein wohlhabender Mann, aber ich habe den Großteil der von meinen Unternehmen erzielten Gewinne investiert; außerdem habe ich Immobilien zu Vermietungszwecken erworben und Bauprojekte für meine Familie in Angriff genommen.“