Die Versorgung mit Flugkraftstoff in Ungarn ist stabil und ununterbrochen, teilte das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL am Montag mit, als Reaktion auf Medienberichte zum Flugverkehr und zur Kerosinversorgung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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MOL erklärte, man stelle kontinuierlich die erforderlichen Kerosinmengen für Flughäfen und Partner sicher, die Lieferketten funktionierten reibungslos und es seien keine Unterbrechungen zu erwarten. Die Wiederaufnahme des Betriebs der Rohölpipeline „Druschba“ trage erheblich zur Versorgungssicherheit bei und biete eine verlässliche Grundlage für die Region. Die Raffinerien und Logistiksysteme von MOL arbeiteten mit ausreichender Kapazität, sodass das Unternehmen in der Lage sei, marktbedingte Herausforderungen und potenzielle internationale Versorgungsschwierigkeiten zu bewältigen. Darüber hinaus stehe das Unternehmen in ständigem Kontakt mit seinen Partnern und tue alles in seiner Macht Stehende, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen weiterhin zuverlässig erbracht werden, fügte MOL hinzu.