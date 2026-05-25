Moody’s erwartet, dass sich die Beziehungen Ungarns zur EU verbessern werden

Moody’s Ratings prognostizierte am Freitag nach Abschluss einer regelmäßigen Überprüfung der Länderratings eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Ungarn und der Europäischen Union – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Ungarns Ratings, einschließlich seines langfristigen Emittentenratings von Baa2, werden durch eine diversifizierte Wirtschaft mit moderatem BIP-Wachstum gestützt sowie durch unsere Erwartung, dass sich die Beziehungen zur Europäischen Union unter der neuen Regierung verbessern werden, die darauf abzielt, erhebliche Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) und dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) freizusetzen“, erklärte Moody’s. „Kreditprobleme ergeben sich aus hohen Haushaltsdefiziten seit 2020 sowie tief verwurzelten institutionellen und governancebezogenen Schwächen“, fügten sie hinzu. Moody’s habe „die Angemessenheit der Ratings“ im Kontext der relevanten Methodiken und jüngsten Entwicklungen neu bewertet, so die Ratingagentur, wobei sie darauf hinwies, dass die Ankündigung der regelmäßigen Überprüfung keine Ratingmaßnahme darstelle und auch kein Hinweis darauf sei, ob eine Ratingmaßnahme in naher Zukunft wahrscheinlich sei oder nicht.

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Moody’s prognostiziert, dass sich das BIP-Wachstum Ungarns von 0,5 % im Jahr 2025 auf 1,9 % im Jahr 2026 und 2,2 % im Jahr 2027 beschleunigen wird, angetrieben durch den privaten Konsum und eine allmähliche Erholung des Investitionswachstums aufgrund der verbesserten Stimmung und des Zuflusses von EU-Mitteln ab Ende 2026. Moody’s erwartet, dass sich das gesamtstaatliche Defizit 2026 auf „mindestens“ 5,2 % des BIP ausweiten wird, was die Ausgaben der Vorgängerregierung im Vorfeld der Wahlen widerspiegelt. „Wir gehen davon aus, dass die schrittweise Haushaltskonsolidierung unter der neuen Regierung wieder aufgenommen wird, auch wenn der Weg dorthin ungewiss bleibt, da diese noch keinen umfassenden Haushaltsplan vorgelegt und signalisiert hat, zunächst eine Haushaltsprüfung durchzuführen, bevor sie detaillierte Konsolidierungsmaßnahmen festlegt“, so Moody’s.

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Moody’s geht davon aus, dass die Staatsverschuldung Ungarns im Verhältnis zum BIP im Jahr 2026 auf 76,3 % und im Jahr 2027 auf 77,1 % steigen wird. Der negative Ausblick für das Rating Ungarns „spiegelt Abwärtsrisiken für unseren Ausblick auf die Haushalts- und Schuldenkennzahlen sowie die Wirtschaftsleistung Ungarns wider, die schwächer ausfallen könnte als derzeit erwartet“, so Moody’s. „Wir würden den Ausblick wahrscheinlich wieder auf ‚stabil‘ ändern, sollte es zu einer signifikanten und dauerhaften Verbesserung der Beziehungen Ungarns zur EU kommen“, fügte die Agentur hinzu.