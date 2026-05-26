Justiz- und Verfassungsausschuss setzt Änderungen des Grundgesetzes auf die Tagesordnung

Der Justiz- und Verfassungsausschuss des Parlaments hat bei seiner Sitzung am Dienstag in Budapest Änderungen des Grundgesetzes auf die Tagesordnung gesetzt, die darauf abzielen, die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf maximal acht Jahre zu begrenzen, das Amt für den Schutz der Souveränität abzuschaffen und die Stiftungen zur Verwaltung von Vermögenswerten im öffentlichen Interesse (KEKVA) aufzulösen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Márton Melléthei-Barna, der Abgeordnete der Tisza-Partei, der den Antrag eingebracht hatte, erklärte, die Begrenzung der Amtszeit des Ministerpräsidenten könne keine rückwirkende Wirkung haben, da ein Gesetz nicht auf einen Zeitraum vor seinem Inkrafttreten angewendet werden könne. In Bezug auf die Abschaffung des Amtes für den Schutz der Souveränität sagte er, es gebe „keinen Bedarf“ für ein Amt, das als „politischer Knüppel zur Stigmatisierung“ von Bürgern, der Presse oder politischen Gegnern fungiere. Gleichzeitig merkte er an, dass der Änderungsantrag entgegen früheren Berichten keinen Einfluss auf den Teil des Grundgesetzes habe, der christliche Werte schütze. Was die Auflösung der Stiftungen zur Verwaltung von Vermögenswerten von öffentlichem Interesse angehe, so würden die von ihnen verwalteten mehr als 3.000 Milliarden Forint Teil des nationalen Vermögens bleiben.