Der Minister für soziale Beziehungen und Kultur, Zoltán Tarr, erklärte am Samstag in einem Facebook-Beitrag, dass die freigegebenen EU-Gelder für Ungarn nicht in „unnötige, überteuerte Prestigeinvestitionen“ fließen würden, sondern „dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Tarr sagte, das ungarische Volk sei der „wahre Gewinner“ einer am Freitag erzielten Einigung zur Freigabe der EU-Mittel für Ungarn. Er fügte hinzu, dass Ungarns Antrag auf Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft sicherstellen werde, dass die Unterstützung für Ungarn „von niemandem mehr gestohlen werden kann“.