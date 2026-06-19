Am Samstag sinken die Kraftstoffpreise weiter

Am Samstag setzt sich der Abwärtstrend an den ungarischen Tankstellen fort: Der Großhandelspreis für Benzin wird um 7 Forint brutto und der für Diesel um 10 Forint brutto sinken; bereits am Freitag lagen die Durchschnittspreise unter dem geschützten Preis – berichten holtankoljak.hu und die Nachrichtenagentur MTI.

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Nach Angaben des Portals liegt der aktuelle Durchschnittspreis für 95-Oktan-Benzin bei 592 Forint/Liter und für Diesel bei 614 Forint/Liter, womit der Durchschnittspreis beider Kraftstoffsorten unter den geschützten Preis gefallen ist. An einzelnen Tankstellen können die Preise davon erheblich abweichen – fügten sie hinzu. Ministerpräsident Péter Magyar gab am Mittwoch dieser Woche bekannt, dass die Regierung beschlossen habe, im Parlament eine Änderung der entsprechenden Rechtsvorschriften sowie die Abschaffung des geschützten Preises zu beantragen, da die Kraftstoffpreise an den Tankstellen im Laufe der Woche voraussichtlich bereits um 10 bis 15 Forint unter den geschützten Preis fallen werden.

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Der Regierungschef fügte hinzu, dass die Tisza-Regierung an der Senkung der Verbrauchsteuer festhalten werde, ebenso wie MOL an den reduzierten Preisaufschlägen. Er merkte an, dass das System des geschützten Preises die ungarischen Steuerzahler monatlich 50 Milliarden Forint gekostet habe. Der geschützte Preis wurde von der Vorgängerregierung mit Wirkung zum 10. März dieses Jahres eingeführt; gemäß den einschlägigen Vorschriften dürfen Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung Benzin der Sorte 95 zu einem Preis von maximal 595 Forint pro Liter und Dieselkraftstoff zu einem Preis von maximal 615 Forint pro Liter tanken.