Kino in Hévíz gut besucht

Das Fontana Filmtheater in Hévíz begrüßte in der Silvesterwoche den 50 Tausendsten Besucher des Jahres. Damit gilt das Kino als das meistbesuchte im ganzen Land. Das erst kürzlich modernisierte Filmtheater der Kurstadt wird auch gern von den Einwohnern der umliegenden Ortschaften besucht. Die Stadt brachte 15 Millionen Forint für den Umbau und die Erweiterung des Zuschauersaales auf. Auch Kurgäste gehen gern in das Fontana, denn seit dem Umbau ist das gesamte Kino barrierefrei.





Der Bürgermeister der Stadt, Gábor Papp, ließ es sich nicht nehmen, den 50 Tausendsten Gast persönlich zu begrüßen.