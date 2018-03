Gardenexpo im März in Budapest

Die Welt ist ungewöhnlich weiß in Ungarn, der Winter will nicht weichen. Die Gardenexpo 2018 vom 23. – 25. März 2018 setzt derweil ein frühlingshaftes Zeichen in Budapest. Sie gilt in Ungarn als die wichtigste Fachmesse für Garten und Erholung im Grünen.





Hunderte Aussteller zeigen nicht nur die neuesten Trends bei der Gestaltung von Gärten und Balkonen, sondern stellen auch neue Erfindungen und Ideen, Möbel und Grillgeräte, Pools und Sonnenterrassen, Werkzeuge und Gartengeräte, Beleuchtungs- und Bewässerungssysteme vor. Denn Gärten sind in erster Linie Wohlfühloasen, in denen zwar Rasen gemäht und Unkraut gezupft werden muss, die aber allen voran der Entspannung nach der Arbeit und am Wochenende dienen sollen. Wie das am besten und auf die jeweiligen Familien zugeschnitten möglich ist, erfahren die Besucher auf der Fachmesse.

Die Gardenexpo wird durch das „Orchideen-Fest“ ergänzt, auf dem mehrere Tausend Orchideen bewundert und gekauft werden können. Die Eintrittskarten berechtigen zu zahlreichen Rabatten.

Termin: 23.-25. März 2018 täglich von 10-18 Uhr

Tickets: http://ticketa.jegy.hu oder vor Ort

Erwachsene: 2500 Ft

Schüler, Rentner: 2000 Ft

Budapest Sportarena „Papp László“

1143 Budapest, Stefánia út 2

www.gardenexpo.hu