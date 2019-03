Arbeitslosenquote in Ungarn bei 3,7 Prozent

Die gleitende durchschnittliche Dreimonatsarbeitslosenquote Ungarns lag im November-Januar bei 3,7% und hat sich damit gegenüber dem vorangegangenen Dreimonatszeitraum erhöht, informierte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 74-Jährigen. Absolut gesehen gab es 169.800 Arbeitslose, 2.600 mehr als im vorangegangenen Dreimonatszeitraum und 3.900 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen blieb mit 11,4% nahezu unverändert. Die Arbeitslosen in dieser Altersgruppe machen mehr als ein Fünftel aller Arbeitslosen aus, so KSH.

Der Staatssekretär für Beschäftigung des Finanzministeriums, Sándor Bodó, kommentierte die Daten und sagte, das Ziel der Regierung sei es, die Arbeitslosenquote auf rund 3% zu senken. Die ungarische Wirtschaft verfügt immer noch über Arbeitskräftereserven von etwa 500.000 Personen, sagte er dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 und fügte hinzu, dass spezifische Maßnahmen und Ausbildungsprogramme erforderlich seien, um diese Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Das Finanzministerium sagte in einer Erklärung, Ungarn habe die fünftniedrigste Arbeitslosenquote in der Europäischen Union. Die Wirtschaft hat seit 2010 fast 800.000 Arbeitsplätze geschaffen, und Ungarn hat in diesem Zeitraum nach Malta und Litauen die drittschnellste Beschäftigungsrate verzeichnet.







Von MTI befragte Analysten sagten, Ungarn habe „die Vollbeschäftigung erreicht“, und jeder weitere Abbau der Arbeitslosigkeit würde Arbeitsmarktreformen erfordern. Der Chefanalyst der ING Bank, Péter Virovácz, prognostizierte für das Gesamtjahr eine Arbeitslosenquote von 3,6%. Er sagte, ein gesättigter Arbeitsmarkt könnte das Lohnwachstum und die Unternehmensinvestitionen weiter ankurbeln.

Der Senior-Analyst der Takarékbank, Gergely Suppan, sagte, der Arbeitsmarkt stoße an seine Grenzen für Expansion und fügte hinzu, dass weitere sinnvolle Veränderungen ein politisches Eingreifen erfordern würden. Orsolya Nyeste von der Erste Bank sagte, dass die Daten immer noch einen starken Arbeitsmarkt widerspiegeln. Dies werde voraussichtlich zu einem weiteren Lohnanstieg führen, wenn auch langsamer als im Vorjahr, sagte sie.