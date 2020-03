Budapest: Zwei iranische Patienten versuchten die Quarantäne zu umgehen

Zwei iranische Studenten, die im Zentralkrankenhaus von Süd-Pest mit der Covid-19-Krankheit infiziert sind, haben versucht, die Quarantänebestimmungen zu umgehen, sagte der Leiter des operativen Gremiums Ungarns, das für den Umgang mit dem neuen Coronavirus-Ausbruch zuständig ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Tibor Lakatos sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Studenten „inakzeptables Verhalten in der Nacht und am Tag“ gezeigt hätten und versuchten, die Quarantänebestimmungen zu umgehen. Sie hätten nicht nur einen Mangel an Kooperation gezeigt, sondern auch Stühle aus der Station geworfen, fügte er hinzu. Ausländische Patienten, die sich weigern, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, laufen Gefahr, aus dem Land ausgewiesen zu werden, sagte er. In Anwesenheit von Polizeibeamten im St. László-Krankenhaus halte das Personal die sichere Isolation der Studenten aufrecht, fügte er hinzu.

Das Außenministerium hat beschlossen, dass Visa, die iranischen Bürgern ausgestellt wurden, die noch nicht abgestempelt wurden, nicht nach Ungarn einreisen dürfen. Es werden keine Maßnahmen gegen Iraner ergriffen, die ein gültiges Visum haben und sich bereits in Ungarn aufhalten, es sei denn, sie verstoßen gegen das Gesetz oder verweigern die Einhaltung von Seuchenmaßnahmen, fügte er hinzu. Menschen, die sich weigern, zu kooperieren, werden von der Einwanderungspolizei für sechs Monate inhaftiert, die Haft kann um weitere sechs Monate verlängert werden, bevor sie abgeschoben werden, sagte ein Einwanderungsbeamter. Die iranischen Bürger seien über die Regeln informiert worden, und auch die iranische Botschaft sei aufgefordert worden, diese Informationen an ihre Bürger weiterzugeben.

Außerdem stellen die Flughäfen Budapest und Debrecen Flüge von den norditalienischen Flughäfen ein. Bislang wurden 6.598 Personen auf den ungarischen Flughäfen und 427 an den Straßengrenzübergängen kontrolliert. Außerdem seien bei zwei Informationshotlines im Zusammenhang mit dem neuen Virus 4.105 Anrufe eingegangen, sagte er, und fügte hinzu, dass die Anrufe weiterhin einströmen. Der Zweck der Hotlines sei nicht der Umgang mit Patienten. Jeder Verdacht auf eine Krankheit müsse dem örtlichen Hausarzt telefonisch gemeldet werden.

In der Zwischenzeit wird das ungarische Protokoll für den neuen Coronavirus-Test wahrscheinlich bald geändert werden, nachdem das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) das Protokoll geändert hat, sagte János Szlávik, Leiter der Infektiologie des Zentralkrankenhauses in Süd-Pest, auf der Pressekonferenz. Es wird erwartet, dass die Änderungen neue klinische und geographische Überlegungen widerspiegeln, sagte er. Außerdem könnte der Test auf neue Coronaviren künftig im privaten Bereich durchgeführt werden, wobei ein als offiziell angesehener Bestätigungstest von einem akkreditierten Labor des Nationalen Zentrums für Öffentliche Gesundheit durchgeführt wird, fügte er hinzu.

Ungarns Chefärztin hat angeordnet, dass in allen Krankenhäusern und Pflegeheimen des Landes Besuchsbeschränkungen eingeführt werden sollen, um die Verbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern, sagte das Nationale Zentrum für Öffentliche Gesundheit (NNK). Das landesweite Verbot bleibt bis auf weiteres in Kraft. Der NNK zitierte die Chefärztin Cecília Müller mit den Worten, dass die Informationen über das neue Virus bisher darauf hindeuteten, dass die Covid-19-Krankheit vor allem ältere Menschen oder solche mit Krankheiten betrifft. Das Virus kann sich in geschlossenen Gemeinschaften schnell verbreiten und möglicherweise eine hohe Zahl von Todesfällen verursachen, sagte der NNK und fügte hinzu, dass das Verbot „im Interesse des Schutzes von Leben und Gesundheit derer, die zu den gefährdeten Gruppen gehören, und zur Verhinderung ihrer Ansteckung“ eingeführt wurde.

Unterdessen sagte Pál Győrfi, Sprecher des nationalen Rettungsdienstes Ungarns (OMSZ), dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1, dass der OMSZ in jedem Komitat und in Budapest zusätzliche Krankenwagen für den Transport von Patienten mit vermuteten Coronavirus-Symptomen zur Verfügung stellen werde.