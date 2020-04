Kein Anstieg der Infektionen in Ungarn

Die Ausbreitung neuartiger Coronavirus-Infektionen in Ungarn ist beständig, und es gibt keine Anzeichen für einen Anstieg der Fallzahlen, sagte die Landesamtsärztin Cecília Müller – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ein exponentielles Wachstum, wie es in einigen Nachbarländern zu beobachten sei, sei hier nicht festzustellen, was aller Wahrscheinlichkeit nach den getroffenen Schutzmaßnahmen zu verdanken sei, sagte sie in einer Online-Pressekonferenz. Die Überträger geben das Virus an ein oder zwei Personen in ihrer unmittelbaren Umgebung weiter, fügte sie hinzu. Müller stellte fest, dass bisher 20 Menschen in Ungarn nach der Ansteckung mit Covid-19 gestorben sind. Ihr Durchschnittsalter liege bei 73 Jahren, sagte sie. Von den Verstorbenen seien 12 Männer und 8 Frauen gewesen, sagte sie.

Müller sagte, dass niemand, auch keine jungen Menschen, außer Gefahr sei und dass aus allen Komitaten Fälle gemeldet wurden, wobei dicht besiedelte Gebiete stärker betroffen seien. Dennoch könne man nicht erwarten, dass kleine Ortschaften verschont blieben, warnte sie. Zu den Behauptungen in der Presse, dass der BCG-Impfstoff, der in Ungarn Neugeborenen zur Vorbeugung gegen Tuberkulose verabreicht wird, gegen das Coronavirus wirksam sein könnte, sagte Müller, dass Versuche zur Feststellung der Theorie laufen. Wenn die Ergebnisse positiv seien, sei dies eine gute Nachricht für die Ungarn, sagte sie und fügte hinzu, dass alle seit 1953 im Land Geborenen die Impfungen erhalten haben.