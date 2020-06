Ungarn: Regierung erwägt weitere Lockerung

Die Regierung erwägt, die Beschränkungen für die Durchführung von Großveranstaltungen ab Mitte nächsten Monats zu lockern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Vorbereitungen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 20. August könnten bis zu einer Bewertung der Coronavirus-Situation fortgesetzt werden, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás. Die Durchführung der Feierlichkeiten würde zur Wiederbelebung der Wirtschaft beitragen, sagte er und wies darauf hin, dass das Gaststättengewerbe, Musiker und Veranstaltungsorganisatoren stark von der Epidemie betroffen seien.

Er sagte, 120.000-130.000 Menschen hätten während der Epidemie ihre Arbeit verloren, und fügte hinzu, dass die Regierung mindestens so viele Arbeitsplätze schaffen wolle, wie verloren gingen. Die Zahl der aktiven Arbeitssuchenden sei in der vergangenen Woche zurückgegangen, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung bereit sei, Arbeitssuchenden erforderlichenfalls eine Beschäftigung zu verschaffen.

In dem Bemühen, gegen Steuerbetrüger vorzugehen, ändert die Regierung unterdessen die Regeln für die Einzelgebühr für Kleinunternehmen (KATA) ab dem nächsten Jahr, kündigte Gulyás an. KATA-Steuerzahler, die ein einziges Unternehmen in Rechnung stellen, werden eine 40%ige Steuer auf Einkommen über 3 Millionen Forint zahlen müssen. Die pauschale monatliche Zahlung von 50.000 Forint wird weiterhin für diejenigen gelten, die mehrere Unternehmen in Rechnung stellen, solange das Jahreseinkommen 12 Millionen Forint nicht übersteigt.