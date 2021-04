Ärztekammer: „Wiedereröffnung in Ungarn zu früh“

Der Vorstand der Ungarischen Ärztekammer (MOK) sagte, dass eine Wiedereröffnung im Land zu früh beginnt und betonte, dass die epidemiologische und gesundheitliche Situation noch keine Lockerung der Pandemie-Regeln erfordert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Wir glauben, dass die Wiedereröffnung zu früh begonnen hat. Wir bleiben bei der Ansicht, dass eine Verbesserung der Epidemiedaten und eine Verringerung der Fallbelastung des Gesundheitssystems die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung sein sollten und nicht das aktuelle Verhältnis der Impfungen“, sagte der Vorstand des MOK in einer Erklärung. Der Vorstand merkte an, dass Ungarn am Dienstag eine rekordverdächtige Anzahl von Covid-19-bedingten Todesfällen meldete, eine steigende Anzahl von Covid-Patienten im Krankenhaus und eine stagnierend hohe Anzahl von Menschen, die Unterstützung durch ein Beatmungsgerät benötigen.

„Die Daten legen nahe, dass die dritte Welle gerade ihren Höhepunkt erreicht. Die Impfung gewährleistet erst ab dem siebten Tag nach der zweiten Impfung einen beruhigend hohen Schutz gegen das Virus“, so der Vorstand. „In jeder früheren Phase, nach der ersten Impfung, ist der Schutz nur teilweise, was bedeutet, dass eine Übertragung noch möglich ist, während der Empfänger ein falsches Gefühl der Sicherheit entwickelt.“

Der Vorstand sagte, er unterstütze die Verlängerung der Öffnungszeiten von Geschäften und die Beschränkung der Kundenzahl, halte aber die geplante Wiedereröffnung von Schulen für einen Schritt, der „zu früh“ komme. Der Vorstand der MOK hat die Öffentlichkeit gebeten, weiterhin die Pandemie-Regeln zu befolgen, einschließlich eingeschränkter Besuche in Geschäften, an öffentlichen Plätzen und bei Freunden, sowie das Tragen von Masken, und warnte, dass „wir weit davon entfernt sind, die dritte Welle zu überwinden, die bereits einen hohen Tribut gefordert hat.“