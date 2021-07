Demografie-Gipfel in Budapest findet im September statt

Der vierte Budapester Demografie-Gipfel wird am 23. und 24. September stattfinden, kündigte Katalin Novák, die Ministerin für Familienangelegenheiten, am Donnerstag an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Novák sagte, dass über 50 Referenten aus 16 Ländern teilnehmen werden, während sechs Präsidenten und Premierminister, einschließlich des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, auf der Veranstaltung sprechen werden. Die Konferenz soll sich mit dem demografischen Wandel befassen, mit besonderem Blick auf ein nachhaltiges Leben, das „von der Familie und den Kindern abhängt“, sagte Novák.