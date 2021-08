Ungarn ist „flexibel bei Covid-Auffrischungsimpfungen“

Dritte Impfungen sind aufgrund der schnellen Verbreitung neuer Mutationen wie der Delta-Variante notwendig, vor allem bei älteren Menschen und solchen, die bereits erkrankt sind, sagte ein Regierungsvertreter – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarn sei europaweit führend bei der Bereitstellung der dritten Impfung, und dieser Prozess laufe reibungslos, sagte István György, der Staatssekretär für innere Verwaltung im Büro des Ministerpräsidenten, in einem Interview mit der Freitagsausgabe der Magyar Nemzet. Hausärzte und Impfstellen in 78 Krankenhäusern im ganzen Land verabreichen die Impfungen, so György, der hinzufügte, dass nach Ansicht von Experten keine Gesundheitsrisiken mit einer dritten Impfung verbunden seien. Personen, die zuvor einen mRNA-Impfstoff erhalten haben, werden nun mit einem Vektorimpfstoff geimpft und umgekehrt, obwohl Einzelpersonen auf ärztlichen Rat hin von der Norm abweichen können, sagte er.

Bislang haben sich fast 83.000 Personen für eine dritte Impfung angemeldet und 75.000 haben sie erhalten. Zur Frage der Verabreichung von Sinopharm an ältere Menschen sagte er, die Geschwindigkeit der Immunitätsentwicklung sei nicht vom Impfstoff abhängig und kein Impfstoff sei vollständig wirksam. Nach der dritten Impfung könne jedoch die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Krankheit zu entwickeln, auf ein Minimum reduziert werden, fügte György hinzu.