Grundsteinlegung der Eisenbahnlinie Belgrad-Budapest in Novi Sad

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat am Montag an der Grundsteinlegung für den Abschnitt Novi Sad-Kelebia der Eisenbahnstrecke Belgrad-Budapest in Novi Sad in Nordserbien teilgenommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In seiner Ansprache sagte der Minister, dass diejenigen, die gegen den Bau der Hochgeschwindigkeitsbahn und die Einrichtung einer Transportroute zwischen den griechischen Häfen und Westeuropa argumentieren, Ungarn und Serbien ihrer Wettbewerbsvorteile berauben wollen. Die Gegner des Projekts wollen anderen Ländern in die Hände spielen und gegen die nationalen Interessen Serbiens und Ungarns vorgehen, sagte er.

Szijjártó wies darauf hin, dass 2020 das erste Jahr gewesen sei, in dem Chinas Handel sowohl mit der Europäischen Union als auch mit den Vereinigten Staaten den Umsatz zwischen der EU und den USA übertroffen habe. „Immer mehr chinesische Waren kommen in den griechischen Häfen an und müssen nach Mittel- und Westeuropa transportiert werden. Es herrscht ein scharfer Wettbewerb um die Bereitstellung einer Transitroute für diese Waren“, sagte er. „Serbien und Ungarn sind in das Rennen eingestiegen, indem sie beschlossen haben, eine moderne und sichere Eisenbahnlinie zu bauen. Bis 2025 werden sowohl der ungarische als auch der serbische Abschnitt der über 300 Kilometer langen Strecke fertiggestellt sein, so dass die beiden Länder das Rennen gewinnen können, sagte Szijjártó. Das Projekt wird von China, Serbien und Ungarn finanziert.