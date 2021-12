Novák: Treffen in Warschau mit führenden Politikern, die die Souveränität bewahren wollen

Mehrere politische Führungskräfte, die die Souveränität bewahren wollen, trafen sich am Samstag in Warschau und beschlossen eine engere Zusammenarbeit, so die für Familien zuständige Ministerin am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Katalin Novák nahm in der polnischen Hauptstadt an einem Treffen der Chefs mehrerer europäischer konservativer und rechtsgerichteter Parteien teil. „Eine Debatte über die Zukunft Europas ist genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Wir müssen gemeinsam festlegen, in welche Richtung wir Europäer gehen wollen“, sagte sie.

Novák sagte, viele Menschen seien sich einig, dass in Europa mehrere unumkehrbare Trends in Gang gekommen seien, und Themen wie Demografie, Migration und der Massenzustrom von Migranten müssten diskutiert werden. Der Migrationsdruck steige seit 2015 kontinuierlich an, und die Staats- und Regierungschefs mehrerer europäischer Länder, darunter auch die neu gebildete Regierung in Deutschland, hätten beschlossen, ihre jeweiligen Länder zu Einwanderungsländern zu machen, fügte sie hinzu. „Wenn es das ist, was die Deutschen wollen, sollten sie es tun, aber ohne anderen Ländern, einschließlich Ungarn, ihren Willen aufzuzwingen“, sagte die Ministerin, die der regierenden Fidesz angehört. „Die wichtigste Frage ist, wie Europa erneuert werden will“, sagte sie.