Ausstellung über große ungarische Erfinder und Erfindungen im Millenáris-Park eröffnet

Am Montag wurde im Millenáris-Park in Budapest eine Ausstellung eröffnet, die Innovationen, Patente und das Lebenswerk von rund 600 international bekannten ungarischen Wissenschaftlern und Forschern aus den letzten zweihundert Jahren zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In seiner Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten, die Ausstellung sei eine Hommage „an die gelösten Probleme und an diejenigen, die sie gelöst haben“. „Wir Ungarn haben viele Gründe, stolz zu sein, wenn wir zum Beispiel an Erfindungen und Entdeckungen wie die nukleare Kettenreaktion, Vitamin C oder pränatale Vitamine denken. Oder wenn wir an so große ungarische Wissenschaftler wie Tivadar Puskás, Ányos Jedlik, Albert Szent-Györgyi und Endre Czeizel denken“, so Gergely Gulyás. Die Ausstellung wird bis zum 31. Dezember zu sehen sein.