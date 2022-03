Ungarn: Finanzministerium sagt Rentenerhöhungen bei steigender Inflation zu

Die Regierung wird die Rentenzahlungen im Laufe des Jahres erhöhen, falls der Krieg in der Ukraine die Inflation in Ungarn höher als erwartet treibt. Das sagte ein Staatssekretär des Finanzministeriums in einem Interview, das die Tageszeitung Magyar Nemzet am Mittwoch veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

András Tállai sagte, die Regierung müsse besonders auf dieachten, und das Ministerium beobachte die Entwicklung der Inflation. Falls erforderlich, wird es im Sommer eine „außerplanmäßige Rentenerhöhung geben“, sagte Tállai und fügte hinzu, dass eine weitere Erhöhung im November folgen könnte. Tállai betonte, dass die Opposition im Falle eines Wahlsiegs am 3. April „die 13. Monatsrente und die Deckelung der Versorgungsgebühren abschaffen wird, wodurch sich die Haushaltskosten der Rentner vervierfachen könnten“.