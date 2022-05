Szijjártó: Ostöffnung „echte Erfolgsgeschichte“

Die Politik der Regierung zur Öffnung nach Osten sei eine „wahre Erfolgsgeschichte“, sagte Außenminister Peter Szijjártó am Freitag in Delhi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Szijjártó sagte auf einem indisch-ungarischen Wirtschaftsforum in Delhi, die Politik basiere auf der wirtschaftlichen Prognose, dass die Rolle des Ostens kontinuierlich wachsen werde. „Das fantastische Wirtschaftswachstum ist der Beweis für die Richtigkeit dieser Strategie“, fügte er hinzu. Innerhalb von zwölf Jahren seien die Exporte in den Osten um 45 % gestiegen, während der Handel zwischen Ungarn und dem Osten um 48 % zugenommen habe, sagte er und fügte hinzu, dass etwa 60 % der ausländischen Investitionen in Ungarn aus dem Osten kämen.

Szijjártó eröffnete das Forum in Begleitung der indischen Staatsministerin für auswärtige Angelegenheiten Meenakshi Lekhi. Szijjártó sagte, dass der Handel zwischen Ungarn und Indien seit mehreren Jahren ein Rekordhoch erreicht hat und im letzten Jahr nach einem Wachstum im Jahresvergleich von 26 % 1 Milliarde Dollar betrug. „Anhand dieser Zahlen können wir sagen, dass die ungarische Wirtschaft ihren Anteil am indischen Wirtschaftswachstum übernommen hat“, fügte er hinzu. Um die große geografische Entfernung zwischen den beiden Ländern zu überbrücken, hätten sich die Regierungen vier Aufgaben gestellt, und es liege an den Unternehmen, die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen, so Szijjártó.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die erste Aufgabe sei die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zwischen den Regierungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts. Nach dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges half die ungarische Regierung 6.218 indischen Staatsbürgern, das Gebiet sicher zu verlassen. Außerdem bewarben sich 1.257 indische Studenten für ein ungarisches Hochschulstipendienprogramm, und weitere 200 indische Studenten erhielten im Rahmen eines allgemeinen Stipendienprogramms einen Studienplatz an ungarischen Universitäten, sagte er. Die nächsten beiden Aufgaben sind die Unterzeichnung von Verträgen und Vereinbarungen über die finanziellen Bedingungen, sagte er. Die ungarische Eximbank hat eine Kreditlinie in Höhe von 560 Millionen Euro eröffnet, um ungarisch-indische Geschäftsmöglichkeiten zu fördern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die kommenden Jahre werden einige Herausforderungen mit sich bringen, darunter Migration, Wirtschaft, Energiesicherheit und die Gefahr eines Krieges, sagte er. Die Aufgabe der ungarischen Regierung besteht darin, ihre Errungenschaften in den Bereichen Energiesicherheit und Wirtschaft zu schützen. Die Vollbeschäftigung müsse aufrechterhalten werden, und die Regierung wolle sich dabei auf indische Unternehmen stützen, sagte er. Immer mehr ungarische Unternehmen sind auf dem indischen Markt vertreten, sagte er und verwies auf die Erfolge ungarischer Hersteller von Energiegetränken auf dem indischen Markt, auf die Tatsache, dass ein ungarisches Unternehmen das Sicherheitssystem des Flughafens von Mumbai installiert hat und auf ungarische Kommunikationssysteme, die indische Satelliten unterstützen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zum Thema Energie sagte er, dass Länder, die den Großteil ihres Energiebedarfs selbst produzieren können, erfolgreich sein werden. Er verwies auf Ungarns Projekt zum Ausbau seines Kernkraftwerks, das bis 2030 in Betrieb gehen soll. Die Steigerung der ungarischen Solarenergie von derzeit 3.000 Megawatt auf 6.000 Megawatt bis 2025 und 12.000 Megawatt bis 2035 sei eine Priorität.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Investitionen in Kernenergie und Solarenergie werden Ungarn in die Lage versetzen, 90 Prozent seiner Energieerzeugung bis 2030 frei von Kohlendioxidemissionen zu machen. Szijjártó sagte, er wünsche sich eine engere Zusammenarbeit mit Indien im Bereich der Investitionen in Solarenergie. Ungarn ist der Internationalen Solarallianz beigetreten, um die entsprechenden Investitionen zu beschleunigen, die Energieversorgung Ungarns sicherer zu machen und es der Regierung zu ermöglichen, die Gebühren für öffentliche Versorgungsleistungen langfristig niedrig zu halten, fügte er hinzu.