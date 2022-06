Regierung setzt sich für Verlängerung der Laufzeit des Kraftwerks Paks ein

Die ungarische Regierung ist entschlossen, die Laufzeit des Kernkraftwerks Paks zu verlängern, sagte László Palkovics, der Minister für Technologie und Industrie, am Freitag in Paks – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Palkovics sagte auf einer Pressekonferenz, dass alle Voraussetzungen für eine Verlängerung der Lebensdauer des Kraftwerks um 10 bis 20 Jahre gegeben seien. Die vier Blöcke in Paks, jeder mit einer Nennleistung von 500 MW, wurden zwischen 1982 und 1987 gebaut. Ihre 30-jährige Lebensdauer wurde zwischen 2012 und 2017 um 20 Jahre verlängert. Die Regierung plant außerdem Modernisierungen, um die Effizienz des Kraftwerks zu erhöhen, sowie neue Energiespeicherlösungen, so Palkovics. Wenn das Kraftwerk noch 20 Jahre lang sicher und mit hohem Wirkungsgrad betrieben werden kann, sollte seine Lebensdauer verlängert werden, sagte er.

„Wir sehen keine technischen Probleme, die die Verlängerung der Lebensdauer des Kraftwerks wesentlich beeinträchtigen würden“, sagte er und fügte hinzu, er hoffe, dass Ungarn die Bedingungen für die Verlängerung in Brüssel neu verhandeln könne. In der Zwischenzeit wies er darauf hin, dass der europäische Green Deal von Ungarn verlange, bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, was Investitionen in elektrische Energie bedeute. Er sagte auch, dass Ungarns Photovoltaik-Kapazität bis 2030 von derzeit 6 GW auf 12-14 GW ansteigen werde.