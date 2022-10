Westungarns Arbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in der EU

Die Arbeitslosenquote zweier westungarischer Regionen gehörte 2021 zu den niedrigsten in der Europäischen Union, und die Jugendarbeitslosigkeit gehörte zu den niedrigsten in drei Regionen, teilte das Ministerium für Technologie und Industrie am Mittwoch unter Berufung auf Eurostat-Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Arbeitslosigkeit der 15- bis 29-Jährigen sei in Ungarn seit 2010 um 12,8 Prozentpunkte gesunken, zehnmal mehr als der EU-Durchschnitt von 1,3 Prozentpunkten, so das Ministerium. Der Rückgang ist nach Litauen der zweitstärkste, heißt es in der Erklärung. Die Jugendarbeitslosigkeit lag 2021 in den zentralen und zwei westlichen Regionen Ungarns unter 5 %, während sie 2010 landesweit noch bei rund 30 % lag, so das Ministerium.

Die Arbeitslosigkeit der Gesamtbevölkerung in den westungarischen Regionen liege bei 2,1 bis 2,2 %, so das Ministerium. Zsolt Kutnyánszky, der Staatssekretär für Industrie und Arbeitsmarkt, sagte, dass die ungarische Beschäftigungsquote im Sommer 2022 ein Rekordhoch erreicht habe. „Es war das erste Mal, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Ungarn in drei aufeinanderfolgenden Monaten über 4,7 Millionen lag“, sagte er.

Das Subventionsprogramm zur regionalen Arbeitskräfteförderung für Unternehmen habe die Beschäftigung von 8.700 Menschen unterstützt, davon mehr als 3.000 unter 25 Jahren, sagte er. „Für diese Altersgruppe wird sich die Arbeit noch mehr lohnen, da sie ab Anfang nächsten Jahres von der Einkommenssteuer befreit sein wird“, fügte er hinzu.