Luftqualität in Nordost-Ungarn gefährlich

Die Luftqualität in drei Siedlungen im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén im Nordosten Ungarns und in Várpalota im Komitat Veszprém, nordwestlich des Plattensees, ist aufgrund der Verschmutzung „gefährlich“, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit (NNK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Miskolc, Salgótarján und Pécs liegt die Luftqualität derweil in der Kategorie „ungesund“. Schlechte Luftqualität (die Kategorie über „ungesund“) betrifft Szombathely, Győr, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Vác, Kecskemét, Debrecen und Nyíregyháza. In den nördlichen Komitaten wird sich die Luftqualität wahrscheinlich verschlechtern, so die Erklärung weiter.