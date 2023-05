Papst Franziskus ruft zum Frieden auf, zu einer Zukunft voller Wiegen und nicht voller Gräber

In seiner Messe am Sonntagmorgen in Budapest forderte Papst Franziskus die Teilnehmer auf, „offene Türen zu sein“, und appellierte an die Staats- und Regierungschefs der Welt, „Frieden zu schaffen und den jungen Generationen eine Zukunft der Hoffnung und nicht des Krieges zu geben, eine Zukunft voller Wiegen und nicht voller Gräber“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Predigt auf dem Kossuth Platz vor dem Parlament sagte der Papst: „Lasst uns versuchen, in unseren Worten, Taten und täglichen Aktivitäten wie Jesus eine offene Tür zu sein: eine Tür, die niemandem verschlossen wird, eine Tür, die es jedem ermöglicht, einzutreten und die Schönheit der Liebe und Vergebung des Herrn zu erfahren“. „Lasst den Herrn des Lebens mit seinen Worten des Trostes und der Heilung in unsere Herzen eintreten, damit wir dann als offene Türen in die Gesellschaft hinausgehen können. Seid also offen und integrativ und helft auf diese Weise Ungarn, in der Brüderlichkeit zu wachsen, die der Weg des Friedens ist“, sagte der Pontifex. Er sagte, dass „wir heute Morgen an diesem Ort die Freude spüren, dass wir Gottes heiliges Volk sind. Wir alle sind aus seinem Ruf geboren. Er hat uns zusammengerufen, und so sind wir sein Volk, seine Herde, seine Kirche“. Der Pontifex stellte fest, dass „wir unterschiedlich sind und aus verschiedenen Gemeinschaften kommen“, und sagte: „Es ist gut für uns, zusammen zu sein: Bischöfe und Priester, Ordensleute und Laien“.