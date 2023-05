Website: EU-Kommissionspräsidentin soll der Ukraine vorgeschlagen haben, die Öllieferungen nach Ungarn über die Druschba-Pipeline einzustellen

Das Nachrichtenportal Index.hu berichtet, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der Ukraine vorgeschlagen hat, „die Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline nach Ungarn zu stoppen“. Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL hat die direkten Verhandlungen mit der ukrainischen Ukrtransnafta abgebrochen und behauptet, die Gesellschaft habe ihren ungarischen Partner „erpresst“, so Index am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Berufung auf durchgesickerte Dokumente über Telefonabhörungen durch den US-Geheimdienst berichtete Index, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky im Februar gesagt habe, die Druschba-Pipeline, die für die ungarischen Energielieferungen von entscheidender Bedeutung ist, solle „in die Luft gesprengt“ werden, weil das Land „pro-russisch“ sei.

Ein Kabinettsmitglied, das nicht namentlich genannt werden wollte, erklärte nach der Veröffentlichung des Artikels gegenüber Index, die Regierung sei „empört“ über die Zelensky zugeschriebenen Worte. Das Kabinettsmitglied fügte hinzu, dass die Tatsache, dass die ungarische OTP-Bank nun auch auf einer Liste von Sanktionen stehe, die Sache noch schlimmer mache. Die Pipeline liefert jedes Jahr 8 Millionen Tonnen russisches Öl nach Ungarn. Ein Lieferstopp würde dem Land einen schweren Schlag versetzen, so Index.

Der Vorstandsvorsitzende von Ukrtransnafta, Volodymyr Tsependa, schrieb am Montag an MOL, dass die Ukraine die ungarischen Maßnahmen zur Eindämmung der Überschwemmung des Landes mit ukrainischem Getreide als zu hart empfinde. Laut Index sagte Tsependa auch, man habe „eine Nachricht von Ursula van der Leyen und anderen erhalten, die vorschlägt, dass die Rohöllieferungen nach Ungarn gestoppt werden sollten, wenn die Ungarn so vorgehen“. Tsependa fügte hinzu, dass er bereit sei zu verhandeln. Der Artikel besagt, dass MOL dies als Erpressung ansieht und nicht direkt mit dem ukrainischen Unternehmen verhandeln wird. „Es gibt keine direkten Informationen darüber, ob Ursula von der Leyen oder andere wirklich eine solche Nachricht an Ukrtransnafta geschickt haben; es ist viel wahrscheinlicher, dass der Brief an MOL auf Anweisung von innenpolitischen Akteuren geschickt wurde“, so Index. In der Zwischenzeit hat die Ukraine ihre Transitgebühren für russisches Öl nach Ungarn stetig erhöht, so Index weiter.

MOL wandte sich am Dienstag an Außenminister Péter Szijjártó und informierte ihn über den Brief. Auch der ukrainische Botschafter in Budapest sei kontaktiert worden, so Index.