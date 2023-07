Drei Ungarn bei Busunglück in Tschechien unverletzt

Die ungarische Regierung weiß von drei ungarischen Staatsangehörigen, die in ein Busunglück auf einer Autobahn im Südosten Tschechiens verwickelt waren, denen es allen gut geht, sagte ein Beamter des Außenministeriums am späten Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ein Busfahrer wurde getötet und 76 Menschen wurden verletzt, als ein Bus, der von Budapest nach Prag unterwegs war, auf einer Autobahn in der Nähe von Brünn von einem anderen Bus gerammt wurde, so die tschechische Polizei.

Bei den ungarischen Busfahrern handelte es sich um einen Mann und seinen Sohn sowie einen weiteren Mann, wie Tamás Menczer, Staatssekretär für bilaterale Beziehungen, auf Facebook mitteilte. Die ungarische Botschaft in Prag stehe in Kontakt mit den tschechischen Behörden und dem betroffenen Reiseunternehmen, so Menczer. Die Betroffenen würden alle notwendige Hilfe erhalten.