Orbán grüßt ethnische Ungarn vor dem Nationalfeiertag

Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einem Brief, der bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 15. März in aller Welt verlesen werden soll, die ungarische Bevölkerung gegrüßt. „Wir werden nichts von unserer nationalen Unabhängigkeit aufgeben, weder für die Freundschaft noch für die Drohungen von irgendjemandem“, heißt es in dem Brief des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Die ungarische Nation wurde 1848 zum Fahnenträger der Freiheit“, so Orbán. „Die jungen Rebellen des März forderten nicht nur eine verantwortungsvolle Regierung, die Abschaffung der Zensur und die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern sie wollten auch in einem Europa leben, in dem die Nationen zusammenarbeiten, um Seite an Seite zu gedeihen, und nicht auf den Ruinen der anderen.“ „Sie glaubten, dass die Freiheit kein Selbstzweck ist, dass sie nicht die Freiheit des Stärkeren über den Schwächeren oder die Freiheit der Mehrheit über die Minderheit ist, sondern dass sie vor allem dazu dient, allen Menschen Frieden, Sicherheit und Wohlergehen zu bringen“, schrieb er. „Das geistige Erbe, das sie hinterlassen haben und das von ihrem persönlichen Opfer geprägt ist, besteht darin, dass wir nichts von unserer nationalen Unabhängigkeit aufgeben werden, weder für die Freundschaft noch für die Drohungen von irgendjemandem“, heißt es in dem Schreiben, und er fügt hinzu, dass „die Lichter der Wachtfeuer der ungarischen Freiheit“ weithin sichtbar seien. „Sie setzen sich dafür ein, dass wir Ungarn ein freies, würdiges und starkes Europa zurückfordern, ein Europa, das den Frieden auf seinem Territorium aufrechterhalten kann und sich entschlossen gegen alle offenen oder versteckten Versuche zur Abschaffung der Sprache und der Kultur der einheimischen Minderheiten wehrt“, so der Brief. „Mögen Frieden, Freiheit und Konsens herrschen“, schloss er.