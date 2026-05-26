Explosion in Tiszaújváros – Patient mit schweren Verbrennungen benötigt keine Beatmung mehr

Der Zustand der vier Verletzten, die im Verbrennungszentrum des Klinischen Zentrums der Universität Debrecen behandelt werden, ist stabil; der Zustand des Patienten, der zuvor beatmet werden musste, hat sich verbessert, sodass keine Beatmung mehr erforderlich ist – teilte die Pressestelle der Universität am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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In ihrer Mitteilung hieß es, die Versorgung der Verletzten, die ausgedehnte, schwere Verbrennungen zweiten Grades erlitten haben, werde fortgesetzt, ihr Zustand sei stabil. Am Freitagmorgen ereignete sich eine Explosion am Standort Tiszaújváros der MOL Petrolkémia. Bei dem Arbeitsunfall kam eine Person ums Leben, mehrere wurden verletzt. Vier der Verletzten mit schweren Verbrennungen wurden nach Debrecen gebracht und werden seitdem im Verbrennungszentrum behandelt.