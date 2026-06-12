Magyar fordert nach tödlichem Unfall Rechenschaft vom Autobahnkonzessionär

Ministerpräsident Péter Magyar forderte nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn M1 am frühen Freitagmorgen eine Erklärung vom Autobahnkonzessionär – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Angesichts des tragischen Unfalls heute Morgen und der eingehenden Berichte fordere ich einen sofortigen Bericht über die Verkehrssicherheitslage, die durch die vom Autobahnkonzessionär angeordneten Umleitungen verursacht wurde“, erklärte Magyar in einem Facebook-Beitrag. Ein Lkw-Fahrer kam ums Leben, nachdem er am frühen Morgen auf der M1 in der Nähe von Győr mit einem Baufahrzeug kollidiert war. Etwa 40 Minuten später fuhr ein Kleinbus in einen Lkw, der im Stau stand, wobei sieben Menschen ums Leben kamen.