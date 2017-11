Schwerer Unfall auf der Landstraße 61

Am 10. November 2017 kam es unweit von Nagybajom zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, schreibt das Internetportal police.hu.





Aus bisher ungeklärten Gründen stießen um 13.58 Uhr im Außenbereich der Ortschaft am Kilometer 142 vier Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine Person so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Die Landstraße 61 war zwei Stunden lang in voller Breite gesperrt, danach regelte die Polizei bis zur vollständigen Bergung der Fahrzeuge den Verkehr, teilte der Sprecher der Polizeibezirksdirektion Somogy mit.